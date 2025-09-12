Сотрудника прокуратуры Павлодарской области подозревают в мошенничестве
Житель Павлодара заявил о факте мошенничества со стороны сотрудника прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.
Подразделением внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с ДКНБ по региону проведены оперативно-следственные мероприятия.
"В настоящее время следственные действия продолжаются. Иные сведения в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат", – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось о задержании прокурора Актау Ерболата Абдирова. Прокуратура Мангистауской области начала служебное расследование.
12 сентября суд по административным правонарушениям Актау рассмотрел данное дело и не нашел в его действиях состава правонарушения. Однако позже решение было обжаловано.
