Происшествия

Сотрудника прокуратуры Павлодарской области подозревают в мошенничестве

прокурора в Павлодарской области подозревают в мошенничестве, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 22:24 Фото: акимат города Астаны
Житель Павлодара заявил о факте мошенничества со стороны сотрудника прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.

Подразделением внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с ДКНБ по региону проведены оперативно-следственные мероприятия.


"В настоящее время следственные действия продолжаются. Иные сведения в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о задержании прокурора Актау Ерболата Абдирова. Прокуратура Мангистауской области начала служебное расследование.

12 сентября суд по административным правонарушениям Актау рассмотрел данное дело и не нашел в его действиях состава правонарушения. Однако позже решение было обжаловано

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
