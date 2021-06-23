Через два года дом рассыпался: жильцы новостройки в Уральске ждут обрушения

Жильцы новостройки в Уральске с ужасом ждут обрушения дома, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Многоэтажку построили всего 10 лет назад. По словам жильцов, через два года после заселения, арендное жилье стало рассыпаться на глазах. Люди обратились в акимат, там пообещали ремонт. Правда, при условии, что ситуация будет критической. Сейчас дом трещит по швам, но никто не спешит на помощь.

Почти всех жильцов в эти арендные квартиры переселили из аварийных домов. Люди надеялись, что теперь у них проблем с бытом не будет. Но стало только хуже, рассказывает Ерсаин Балтабаев. На днях мужчина заметил, что стены в его квартире поплыли, порвались обои, появились большие трещины.

Фундамент разрушен, нам небезопасно здесь жить. Мы с аварийного дома переехали в этот надежный дом, думали все будет нормально. Но через 2 года буквально он рассыпался. С той стороны трещины и с этой стороны, и приватизацию не дают, ничего. житель дома Ерсаин Балтабаева

Добавил проблем и сильный дождь. В подъезде вода лилась бурным потоком и заливала подвалы. После ливня с 1 по 5 этаж образовались новые огромные трещины. В некоторые свободно проходит ладонь взрослого человека. Однако чиновники уверяют жильцов, что пока повода для беспокойства нет. Еще в минувшем году в стенах установили маяки, чтобы наблюдать за разрушениями.

Маяки, которые установлены, пока целые. Ежемесячно компания, обслуживающая организация, они наблюдают за маяками. И мы тоже сами выезжаем. Как будет соответствующее финансирование, все те виды ремонтных работ: восстановление отмостки, восстановление лестничной площадки, устранение дефектов и трещин в стенах - все это будет рассматриваться при производстве ремонтных работ. главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог города Уральск Дархан Еркинулы

Но жильцы боятся, что критическую ситуацию ответственные могут просто проморгать. Тем более в подвале треснули бетонные блоки. Канализацию периодически прорывает. Некоторые из жителей хотели вернуться в свои старые дома. Но это невозможно, на том месте уже появились отель и магазины. Людям остается только ждать. И надеяться, что дом не рухнет.