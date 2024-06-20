Канализационные испарения душат жильцов дома до 15-го этажа в Астане

Жители одного из столичных ЖК задыхаются от канализационных испарений. Они говорят, что после дождей их подвалы заливает сточными водами. А все из-за того, что на ближайшей перекачивающей станции часто ломаются дренажные насосы, сообщает Zakon.kz.

Жители дома рассказали КТК, что каждый раз с тревогой ждут очередного дождя. Сразу после сильных осадков в ЖК топит подвалы. Причем не чистой водой, а канализационными стоками. Зловонный запах фекалий поднимается до 15-го этажа.

"Работники горводоканала имитацию делают, что откачивают. Да, откачали, чуть-чуть вода отошла. Сейчас пройдет некоторое время, опять она поднимается. С акимата человек приходит: насосов нет, говорит. Кто сказал: насосов нет? Это горводоканал. Ну как это нет насосов? Уже четыре года вот так мучаются люди. Я не знаю, никто не слышит эту проблему. А это-то – проблема". Руслан Казбеков

Пока на улице сухо, но канализация снова забита, говорят люди. В своих проблемах они винят насосную станцию, которая находится на балансе горводоканала. При этом на предприятии утверждают, что на днях прочистили трубы и даже установили два дополнительных насоса. Теперь их пять. Правда, и они не спасут от потопа, если жители ЖК не перестанут смывать мусор в унитазы, говорят специалисты.

"Используют канализацию неправильно. Кидают много тряпок. Когда любая малейшая тряпка приходит, насос забивается, останавливается канализация. Из-за этого поднимается уровень сточных вод в канализационном колодце – и начинает затапливать их дома". Начальник участка по КНС ГКП "Астана су арнасы" Евгений Жмура

По словам специалиста, дело не только в халатном отношении жильцов, но и в том, что во дворе проблемного ЖК неправильно проложена еще и ливневая канализация. Она каким-то образом врезана в систему горводоканала.

"Талые воды, дождевые попадают на линию канализации. Соответственно, это уже нагрузка на канализацию, водопропускную способность. Мы председателю ОСИ тоже порекомендовали, чтобы он рассмотрел возможность установки обратного клапана, уклон проверил". Руководитель отдела аппарата акима района Нура г. Астаны Еркебулан Кошкинбай

Кто будет приводить все это в порядок – вопрос остается открытым.

Ранее сообщалось, что два сантехника погибли во время очистки канализации в Алматы.