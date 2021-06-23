Названа главная опасность "индийского" штамма COVID-19

Биолог назвала главную опасность индийского штамма коронавируса, передает zakon.kz.

По словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Барановой, "индийский" штамм коронавируса наиболее опасен из-за "быстрой консолидации" поражения легких.

То есть их функция (легких - прим. ред.) теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 (вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии - прим. ред.), завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации, - рассказала она в интервью "Ленте.ру".

По словам биолога, клетки эпителия в легких обычно осуществляют газообмен.

Для этого нужно поддерживать влажность, и альвеолы производят сурфактанты (смесь веществ, покрывающая легкие изнутри - прим. ред.) - пояснила она.

Биолог отметила, что при коронавирусе клетки эпителия перестают производить эту смесь.

А следующий шаг "клетки вообще превратятся в фибробласты (клетки соединительной ткани прим. ред.) В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей. Анча Баранова

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Вероятность циркуляции "индийского" штамма коронавируса выявлена в Нур-Султане и Алматы.

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