Токаев поздравил полицейских с профессиональным праздником

23 июня 2021, 14:33
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Пост с поздравлением он разместил на своей странице в Twitter.

Поздравляю всех полицейских с профессиональным праздником! Общество доверило вам ответственную миссию по обеспечению законности и правопорядка. Каждый сотрудник внутренних органов должен быть примером справедливости, открытости, честности. Желаю успехов в вашей нелегкой службе! - написал он.


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