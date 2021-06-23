Правительство не видит нарушений конституционных прав в требованиях вакцинации

На брифинге в СЦК заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос по поводу того, что предлагаемые правительством меры об обязательной вакцинации фактически ведут к дискриминации не вакцинированных, передает корреспондент zakon.kz.

Этот вопрос постоянно тема поднимается. Когда мы внедряли по ПЦР-тестам - обязательный, тоже этот вопрос поднимали, вопрос конституционных прав. Но в первую очередь, я хочу всем напомнить, что по статье 29 Конституции мы обязаны обеспечить безопасность здоровья наших граждан. Поэтому эти меры, которые сегодня мы приняли, это касается не всех граждан, это только касается именно сферы услуг, именно тех людей, которые ежедневно контактируют с огромным количеством наших граждан. И именно эта категория людей может представлять серьезную опасность в отношении наших граждан, которые будут приходить за услугами в конкретно отдельные компании, - сказал Тугжанов.

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Он добавил, что сфера услуг – это огромное направление, поэтому в первую очередь это касается МСБ.

Поэтому здесь с одной стороны важно было не останавливать работу, потому что это была огромная просьба НПП "Атамекен", многих бизнесменов, мы пошли на встречу. Поэтому принято такое решение. Поэтому здесь я не вижу никаких нарушений конституционных прав. Тем более, мы даем выбор, если там за исключением противопоказаний, есть категория людей, которая окажется, тогда они просто обязаны пройти ПЦР-тестирование. Потому что мы не можем допустить угрозу, реальную угрозу, тем более с учетом ситуации, что происходит сегодня в Индии, в соседних странах, вы видите каждый день, мы не можем подвергать опасности здоровье, безопасность наших граждан, - заключил заместитель премьер-министра.

Оксана Скибан, Нур-Султан