Конституционный суд рекомендовал правительству усовершенствовать законодательство об арбитраже

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанки по по поводу соответствия Конституции пункта 3 статьи 52 Закона "Об арбитраже", сообщает Zakon.kz.

Cогласно этой норме, при рассмотрении ходатайства об отмене арбитражного решения, отказа в выдаче исполнительного листа суд не вправе пересматривать решение арбитража по существу.

По результатам рассмотрения Конституционный суд признал указанную норму соответствующей Конституции. Однако при этом выявил несоблюдение требований к правовым актам в отношении юридической точности и предсказуемости правовых последствий.

В своем итоговом решении орган конституционного контроля отметил, что нормы законов должны быть сформулированы с достаточной степенью четкости и основаны на понятных критериях, исключающих возможность их произвольной интерпретации, в связи с чем рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании законодательства об арбитраже с целью обеспечения правовой определенности и ясности.

"Конституционный суд полагает, что дефиниция "публичный порядок Республики Казахстан" должна основываться на понятных критериях, позволяющих со всей определенностью отличать правомерное поведение от противоправного, исключая возможность произвольной интерпретации положений закона", – говорится в нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.