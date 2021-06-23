Гость оставил в баре чаевые в размере 16 тыс. долларов в США

Посетитель американского бара в городе Лондондерри, штат Нью-Гэмпшир, оставил официантам 16 тыс. долларов чаевых и предпочел сохранить анонимность, передает zakon.kz.

По словам владельца бара Stumble Inn Bar and Grill Майкла Зареллы, щедрый посетитель появился в заведении 12 июня 2021 года. Мужчина заказал два хот-дога с чили и сыром, чипсы со вкусом соленых огурцов, а также три напитка и заплатил за это 37,9 доллара. После гость оставил официантам чаевые в размере 16 тыс. долларов, - пишет lenta.ru.

Как уточняется, чаевые разделили между тридцатью сотрудниками заведения.

Это невероятно. Я никогда в жизни не думал, что такое когда-нибудь случится в моем баре. Я не верил, что это правда, до тех пор, пока деньги не поступили на счет бара 18 июня, - сказал Зарелла.

Работники кухни и официанты выразили благодарность щедрому клиенту в посте на странице в Facebook, так как мужчина предпочел не разглашать свое имя.

Он не хочет никакого пиара, ему вообще ничего не нужно. Я даже пытался оплатить его ужин в прошлую субботу, но он отказался, - прокомментировал владелец бара.