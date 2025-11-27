Нужно ли платить ИПН с чаевых и кого посчитают предпринимателем в 2026 году

Облагаются ли индивидуальным подоходным налогом (ИПН) добровольные чаевые, которые дал клиент сотруднику за работу, и необходимо ли декларировать такие поступления. На этот вопрос ответили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно статье 321 Налогового кодекса, в годовой доход физического лица включаются все виды его доходов, в том числе доход от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, кроме имущественного дохода, полученный физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой.

Доходы налогоплательщика облагаются налогом по ставке 10 процентов.

При этом в ДГД сообщили, что "Чаевые не облагается налогами. Это добровольные переводы от одного человека другому, а не оплата услуг и предпринимательская деятельность. Такие доходы физического лица не подлежат налогообложению"

Указывается, что физическое лицо обязано представить декларацию о доходах и имуществе при соответствии в течение отчетного налогового периода одному из следующих условий:

физическое лицо являлось лицом, на которого в соответствии с законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг" возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе.

физическое лицо получало доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно, в том числе:

- доход от лица, не являющегося налоговым агентом.

- имущественный доход.

- доход из источников за пределами РК.

- доход от личного подсобного хозяйства, учтенного в книге по хозяйственного учета, подлежащий налогообложению, по которому не было произведено удержание индивидуального подоходного налога у источника выплаты в связи с непредставлением налоговому агенту сведений о произведенной корректировке лицом, занимающимся личным подсобным хозяйством.

Декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) представляется по месту жительства (пребывания) не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом.

Вместе с тем с ДГД напомнили об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

С 2026 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны представлять в уполномоченный орган сведения по физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей, или лиц, занимающихся частной практикой, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям.

В частности, банки будут передавать в органы государственных доходов информацию о физических лицах, получающих переводы более чем от 100 разных лиц на протяжении 3 месяцев подряд на общую сумму 255 000 тенге, которая превышает 3 минимальные заработные платы (МЗП), в 2025 году МЗП составляет 85 000 тенге.

Для органов государственных доходов это один из критериев полагать, что физическое лицо занимается незаконной предпринимательской деятельностью.

Соответственно, такие лица должны зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.