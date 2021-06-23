В долговой яме оказалось почти все село в ВКО

Жители села Макеевка платят кредит в размере 145 млн тенге за фермера, который взял деньги на развитие крестьянского хозяйства, а потом объявил о банкротстве, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Одной из пострадавших оказалась сельчанка Елена Проскурякова. По ее словам, с нее списывают за чужой кредит на 3 млн тенге, который оформил руководитель крестьянского хозяйства, в котором женщина трудилась ранее. В итоге из-за недостатка средств она не смогла похоронить мужа, как полагается, а теперь переживает за здоровье сына.

В прошлый год операции две сделали, нынче хотели делать лазерную коррекцию. Хорошо, у него дядя есть. Он помогает, а поехали обследование делать, у него опять хрусталик отошел, третья операция. Где такие я деньги возьму? - жалуется Проскурякова.

Отмечается, что в подобной ситуации оказались еще 30 жителей села. Деньги списывают даже со счетов пенсионеров. И все в голос твердят, что их обманули. К слову, за подпись им дополнительно обещали по 150 тыс. тенге.

Мы денег не брали, не видели, на руки не получали, мы просто приходили, нам давали бумажки, листик откроют, пишите фамилию, имя, отчество, расписывайтесь. Мы это все подписали, а потом оказывается, что на каждого эти 3 млн повесили, - утверждает сельчанка Ольга Толмачева.

Люди пытались просить помои, писали в разные инстанции, но безрезультатно. Нанять адвоката - нет средств. Сейчас им помогает правозащитник Татьяна Дерябина. Ее сестра оказалась в числе пострадавших.

За месяц поменялось уже два следователя. Мы боимся, что данное дело будет тянуться еще неопределенный срок, в этот период 30 человек попали буквально в рабство. Общая задолженность - 145 750 600 тенге. У него есть ТОО, он как работал, так и работает. Людям грозит уголовная ответственность, потому что то имущество есть. Это вряд ли покроет ту сумму, которая данное время существует перед государством. Даже если они все вместе будут пахать, за лет 100 закроют, - рассказала Дерябина.

В полиции сообщили, что уголовное дело в отношении фермера заведено, но в интересах следствия подробности не раскрывают. А люди боятся, что вскоре их за непогашение кредита могут посадить за решетку. Правозащитник прогнозирует: дело могут через два года закрыть со сроком давности, но сельчанам все равно придется выплачивать кредит и дальше.

Мы не можем помочь, потому что у них все счета заблокировали, с пенсии высчитывают, с зарплаты удерживают их кредиты. Долги большие, просим разобраться, - говорит аким Усть-Каменогорского сельского округа Оксана Карабалинова.