Общество

Паника в селе в ВКО: жители обвиняют предприятие в гибели скота

жители ВКО обвиняют предприятие в гибели скота, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 22:33 Фото: pixabay
Скандал разразился в селе Маралды ВКО, где начался падеж скота. Люди говорят, что причину пока точно определить не могут, но подозревают, что гибель могла наступить от яда, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, падеж начался в конце прошлой недели. Местные жители сняли на видео трупы телят. Они подозревают, что павшие животные могли напиться из водоема, куда мог попасть ядовитый цианид, используемый на производстве.

"Вот коровы из Маралды пасутся. Больше негде. Рядом с фабрикой. Там применяли цианид для получения золота", – заявили сельчане.

Теперь люди опасаются за свое здоровье. Говорят, много лет жили в самом живописном и экологически чистом районе области. Пока рядом не начали добывать золото. И хотя всем селом были против, но их не послушали. Теперь районные власти снова приехали, чтобы успокаивать возмущенных сельчан.

Прибывшие на место ЧП специалисты обнаружили на пастбище трупы восьми телят. Собранные материалы отправили на экспертизу.

"Там же были взяты пробы совместно с владельцами скота. В течение семи дней будут готовы результаты. Будет дополнительно уточнена информация, что скот пасся рядом с золотоизвлекательной фабрикой. Туда выезжала специальная комиссия для проверки. Мы встречались с жителями". Аким Курчумского района Мейржан Альбеков

Чиновники утверждают, что проведут тщательное расследование. Однако жители не верят, что им скажут правду. Поэтому требуют от властей закрыть опасное производство во избежание экологической катастрофы.

Ранее сообщалось, что овцы и бараны массово гибнут в Карагандинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
