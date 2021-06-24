Сообщивший о полете Гагарина в космос диктор Виктор Балашов скончался

Известный советский и российский диктор Виктор Балашов скончался в возрасте 96 лет, передает zakon.kz.

Причина смерти не уточняется. Время и место прощания с ним также пока неизвестны, - пишет РБК.

Балашов родился в Москве 24 декабря 1924 года. Он участвовал в Великой Отечественной войне, в 1942 году пошел добровольцем в Красную армию. В 1944 году, после трех ранений и контузии, начал работать на Всесоюзном радио.

Зрители полюбили его с первых слов и всегда с нетерпением ждали передачи с его участием. Больше всего времени и сил он отдал информации: сначала работал в "Эстафете Новостей", а потом - в программе "Время". Именно Виктор Балашов сообщил стране о полете Юрия Гагарина в космос. А в июле 1975 года вместо заболевшего генерального секретаря Леонида Брежнева напутствовал космонавтов советско-американской станции "Союз Аполлон".

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