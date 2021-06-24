Массовый падеж скота в ВКО от неизвестной болезни - комментарий МСХ

Информацию о массовом падеже скота в Восточно-Казахстанской области прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства РК, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в Шиликтинском сельском округе отсутствует падеж сельскохозяйственных животных от особо опасных болезней, - сообщили в пресс-службе МСХ РК в связи с сообщениями СМИ о якобы массовой гибели скота от неизвестной болезни в селе Шиликты Зайсанского района ВКО.

В ведомстве напомнили, что массовая гибель скота в одном из хозяйств региона наблюдалась в начале мая текущего года.

Тогда была зафиксирована гибель 102 ягнят из-за анаэробного интертоксина. При этом в ходе осмотра пастбищ ядовитые или инородные тела не были выявлены, у взрослых овец никаких признаков заболевания не наблюдалось. В этой связи ветеринары провели разъяснительную работу, в ходе которой владельцу хозяйства сообщили о том, что в данном случае компенсация государства за павший скот не положена. пресс-служба МСХ РК

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Отмечается, что в 2020 году и в первом полугодии текущего года ветеринарные службы местных исполнительных органов своевременно провели комплекс противоэпизоотических мероприятий и на текущий момент все сельхозживотные в Казахстане провакцинированы против особо опасных болезней.

После падежа ягнят, случившегося в мае текущего года, поголовье скота Шиликтинского сельского округа находится под строгим контролем ветеринарных специалистов. Поэтому сообщения о том, что в селе Шиликты от заболевания вновь массово гибнет скот, являются либо непроверенными, либо заведомо ложными. пресс-служба МСХ РК