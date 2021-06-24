В работе Ashyq снова произошел сбой

В работе сервиса Ashyq снова произошел сбой, сообщает zakon.kz.

Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства, - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Ashyq для участников проекта.

Через четыре минуты пользователям сообщили, что работа приложения восстановлена.

Работа приложения восстановлена! Приносим свои извинения за предоставленные неудобства! - говорится в сообщении.

Ранее казахстанцы не раз жаловались на сбои в работе Ashyq, которые наблюдались 20, 22 и 27 мая.

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