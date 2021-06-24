Как будут проходить выборы сельских акимов в Казахстане

В Центральной избирательной комиссии рассказали, как будут проходить выборы акимов сельских округов, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев, выборы назначаются территориальными избирательными комиссиями не менее чем за 40 дней и проводятся не менее чем за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. В случае досрочного прекращения полномочий акима выборы назначаются в течение месяца и проводятся в месячный срок со дня их назначения.

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Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается в 18:00 по местному времени за 15 дней до дня проведения выборов.

Кандидаты могут выдвигаться в акимы следующими способами:

политическими партиями из числа своих членов. При этом политическая партия вправе выдвигать лишь одного кандидата в одном избирательном округе;

путем самовыдвижения, обеспечив сбор подписей не менее 1% от общего числа избирателей соответствующего округа;

акимом района, города областного значения, если на день окончания выдвижения будет выдвинуто менее двух кандидатов.

Для избрания акимом города районного значения, села, поселка или сельского округа гражданин Республики Казахстан должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке, - подчеркнул Дауылбаев.

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Кандидат в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа в случае его самовыдвижения должен быть поддержан не менее чем 1% от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа.

Регистрация кандидатов начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18:00 по местному времени за 10 дней до дня выборов.

Предвыборная агитация кандидатов начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, то есть за 10 дней до дня выборов, а заканчивается в 00:00 по местному времени дня, предшествующего дню выборов.

Итоги выборов устанавливаются территориальной избирательной комиссией района или города в течение трех дней. Избранным акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа считается кандидат, набравший большее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании по сравнению с другими кандидатами, - добавил член ЦИК.

Далее территориальные избирательные комиссии района или города в течение семи дней проводят регистрацию, после чего избранные акимы вступают в свои должности.

Тамила Языкова, Нур-Султан