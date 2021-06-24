Работу ТРЦ в Нур-Султане ограничат с 27 июня

Главный государственный врач столицы подписал новое постановление. Согласно ему в работу торговых домов в Нур-Султане вносятся ограничения, сообщает zakon.kz.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома и торговые центры будут функционировать при соблюдении заполняемости из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

С соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 17:00.

С запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них аптек, мини-маркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим Постановлением, и объектов предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq").

При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq".

Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме, за исключением фудкортов, участвующих в проекте "Ashyq", для которых действуют критерии согласно приложению 4 к Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата).

Постановление вступает в силу с 00:00 27 июня 2021 года.