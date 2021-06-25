Смертность от COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выросла в РК

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 25 июня предоставили в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.
Согласно информации, от коронавируса за сутки скончались 13 человек, от пневмонии с признаками КВИ - пять. Днем ранее от COVID-19 скончались семь пациентов, а от коронавирусной пневмонии - один.
На 25 июня лечение от КВИ продолжают получать 22 325 человек (21 025 КВИ+ и 1300 КВИ-), из них в стационарах находятся 6738 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 587.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
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