Смертность от COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выросла в РК

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 25 июня предоставили в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, от коронавируса за сутки скончались 13 человек, от пневмонии с признаками КВИ - пять. Днем ранее от COVID-19 скончались семь пациентов, а от коронавирусной пневмонии - один.

На 25 июня лечение от КВИ продолжают получать 22 325 человек (21 025 КВИ+ и 1300 КВИ-), из них в стационарах находятся 6738 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 587.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 409 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 104;

на аппарате ИВЛ - 68.

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