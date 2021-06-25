Токаев присудил премии и гранты журналистам

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение "О присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации", сообщает zakon.kz.
1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации, - говорится в сообщении Акорды.
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