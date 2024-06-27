Кому из журналистов и СМИ Токаев присудил премии и гранты
Фото: akorda.kz
27 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности президента Казахстана в области средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.
Текст размещен на сайте Акорды.
Глава государства, учитывая значительную роль СМИ в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента РК в области средств массовой информации, распорядился:
присудить премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
- Сабиту Малдыбаеву – главному редактору республиканской газеты "Казахстанская правда" за вклад в развитие отечественной журналистики;
- Бауыржану Утеулиеву – главному редактору международной газеты Turkistan за вклад в развитие средств массовой информации;
- Елене Преображенской – главному редактору ТОО "Информационное агентство "Интерфакс-Казахстан" за вклад в распространение информации в интернет-пространстве;
- Төлен Тілеубай – шеф-редактору республиканской общественно-политической газеты Astana aqshamy за вклад в совершенствование содержания и методики отечественной журналистики;
вручить гранты президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
- Ақерке Бектас Ақерке – автору – продюсеру программы "Акорда" национального телеканала Qazaqstan за всестороннее освещение информации о деятельности главы государства;
- Динаре Жанбатыровой – специальному корреспонденту АО "Агентство "Хабар" за вклад в развитие телевизионной журналистики Казахстана;
- Ануару Карбозову – корреспонденту телеканала Jibek joly за вклад в развитие телевизионной журналистики Казахстана;
- Гульсезим Бияшевой – заместителю главного редактора газеты "Орал өңірі" за вклад в развитие региональных печатных средств массовой информации;
объявить благодарность президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
- творческому коллективу телеканала "24KZ" за всестороннее разъяснение государственной политики;
- творческому коллективу республиканской общественно-политической газеты "Литер" – за 20-летний вклад в разъяснение общественно-политических и социально-экономических инициатив;
- творческому коллективу информационного агентства Baq.kz – за вклад в распространение информации в интернет-пространстве;
- творческому коллективу областной общественно-политической газеты "Ақтөбе" – за вековой вклад в освещение общественно-политической жизни страны и региона.
27 июня на торжественной церемонии по случаю награждения работников средств массовой информации Касым-Жомарт Токаев отметил, что журналисты играют особую роль в разъяснении государственной политики.
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