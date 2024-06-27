Кому из журналистов и СМИ Токаев присудил премии и гранты

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Глава государства, учитывая значительную роль СМИ в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента РК в области средств массовой информации, распорядился:



