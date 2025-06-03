Ретроспективные изменения в Налоговом кодексе РК с 2025 года

Поправки в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы по вопросам его введения предусматривают ряд изменений, которые планируется ввести ретроспективно с 1 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируются следующие изменения:

Отчетность 270.00 отменяется для большинства граждан (пенсионеры, студенты, работники частных организаций и др.), кроме госслужащих, их супругов и отдельных категорий.

Вводится единый базовый налоговый вычет – 30 МРП (117 960 тенге в 2025 году) в месяц (360 МРП в год) вместо нескольких прежних.

Для частной практики (нотариусы, адвокаты и др.) ИПН снижен с 10% до 9%, отменены профвычеты, вводится ежемесячная уплата.

Новый вычет – по соцотчислениям для тех, кто работает по договорам ГПХ.

Предусмотрены переходные положения для корректного расчета ИПН в 2025 году.

Как пояснили в Комитете государственных доходов МФ РК, с 1 января 2025 года от всеобщего декларирования освобождена категория граждан (пенсионеры, работники частных структур, студенты и др.), относящаяся к четвертому этапу декларирования, и пересмотрены подходы к всеобщему декларированию.

В связи с чем в рамках оптимизации порядка декларирования освобождены от представления ежегодной декларации формы 270.00 физические лица, получающие доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты (зарплата, пенсии, стипендии, пенсионные, страховые выплаты и др.), за исключением госслужащих и приравненных к ним лиц, их супругов, крупных участников финансового сектора, учредителей и руководителей организаций, лиц, занимающихся частной практикой, лиц, имеющих имущество или банковские счета за рубежом, а также других лиц, получивших доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно, а также совершивших приобретение имущества на сумму свыше 20 000-кратного размера МРП (78 640 000 тенге).

"Учитывая, вышеуказанные подходы, которые меняют администрирование в части применения физическими лицами налоговых вычетов, предусмотрена замена ряда налоговых вычетов (в размере 14 МРП, на обучение, на медицину, по вознаграждениям по ипотечным жилищным займам и для многодетных семей) на единый базовый вычет в размере 30 МРП за календарный месяц, то есть 360 МРП за календарный год, который предоставляется на основании заявления о применении налоговых вычетов в произвольной форме", – отметили в КГД.

Указанные вычеты будут предусмотрены для применения с 1 января 2025 года для всех физических лиц по доходам работников, индивидуальных предпринимателей, применяющих общеустановленный режим налогообложения, а также лиц, занимающихся частной практикой (частные нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы).

При этом дополнительно для лиц, занимающихся частной практикой, уменьшена ставка ИПН с 10 до 9% взамен исключения профессиональных вычетов и предусмотрена ежемесячная уплата ИПН.

Также внедряется дополнительный налоговый вычет по сумме удерживаемых социальных отчислений для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), в размере, установленном законодательством РК о социальной защите.

В КГД пояснили, что изменения вводятся в целях упрощения порядка применения налоговых вычетов физическими лицами, что исключает дополнительные обязанности физических лиц по сбору, хранению документов, подтверждающих налоговые вычеты, а также ежегодное представление физическим лицом декларации о доходах и имуществе с отражением всех полученных доходов за календарный год с применением налоговых вычетов и самостоятельным расчетом фактической суммы ИПН к уплате в бюджет, проведение проверок органами государственных доходов в части правомерности применения налоговых вычетов и др.

Кроме того, в связи с введением указанных норм ретроспективно предусмотрены переходные положения в части порядка исчисления ИПН и применения налоговых вычетов за период с 1 января 2025 года до даты введения в действие Закона.