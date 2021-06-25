Как вернуть свои деньги вкладчикам лишенного лицензии Capital Bank Kazakhstan

Как проходит процесс ликвидации и что будет с деньгами вкладчиков Capital Bank Kazakhstan, передает zakon.kz со ссылкой на Fingramota.kz.

Размер активов банка на дату лишения лицензии (24.06.2021) составил 38,5 млрд тенге, ссудный портфель – 33,9 млрд тенге, в том числе 30,4 млрд тенге или 89,8% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 149 млн тенге, при этом объем неисполненных клиентских платежей превышает 15 млрд тенге. Вкладчики банка могут быть спокойны: их депозиты в тенге и иностранной валюте, а также деньги на платежных карточках и банковских счетах находятся под гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД), - говорится в сообщении.

Депозиты 99% вкладчиков, физических лиц банка, покрываются гарантией КФГД в полном объеме.

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Право на возмещение из средств КФГД имеют как физические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Отмечается, что системой гарантирования депозитов защищаются деньги на всех текущих счетах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включая платежные карточки в пределах максимально гарантированной суммы. Гарантируются также и проценты по депозитам, причем как начисленные, так и уже капитализированные.

Не защищены гарантией средства, которые хранятся на металлических счетах физических лиц, деньги и ценности, размещенные в банковских ячейках, депозитные сертификаты.

Каковы максимальные суммы гарантий?

Максимальная гарантируемая сумма зависит от валюты и вида депозита. КФГД гарантируются:

- сберегательные депозиты в тенге – до 15 млн тенге;

- по иным депозитам в тенге, кроме сберегательных – до 10 млн тенге;

- депозиты в иностранной валюте – до пяти млн тенге.

Важно помнить, что гарантия распространяется не на каждого отдельного человека, а на каждый банк, в котором хранятся его деньги. То есть, если в одном банке у вас открыто несколько депозитов, остались деньги на банковских/текущих счетах, депозит в иностранной валюте – при ликвидации данного банка все вклады суммируются вместе с вознаграждением по всем депозитам. В итоге выплачена будет совокупная сумма гарантийного возмещения – не более 15 млн тенге, с учетом пределов по каждому виду депозита, - пишет издание.

По депозитам вкладчика в иностранной валюте КФГД выплачивает возмещение по рыночному курсу обмена валют на дату лишения банка лицензии. Остаток по депозитам, превышающий сумму гарантируемого возмещения, будет возмещаться ликвидационной комиссией банка

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Также сообщается, что на размер суммы гарантийного возмещения влияют не только вклады и деньги на счетах, но и заемные средства вкладчика, если таковые имеются. К примеру, у вкладчика имеется сберегательный депозит в размере 10 млн тенге, остались деньги на текущих счетах в размере 500 000 тенге, а также за ним числится непогашенный кредит в размере 2,5 млн тенге. В таком случае в первую очередь погашается задолженность, а лишь затем формируется сумма гарантийного возмещения путем взаимозачета. Так, сумма возмещения будет равна 8 млн тенге.

Нужно ли ждать вкладчикам окончания судебных процессов по ликвидации банка?

Если раньше вкладчикам нужно было ждать окончания судебных процессов по ликвидации банка, которые могли затянуться по разным причинам на 3-4 месяца, то с начала 2020 года, в связи со вступившими в силу изменениями в законе, можно получить гарантируемую сумму со всех своих счетов через 35 рабочих дней с момента лишения лицензии банка.

Еще одно новшество, вступившее в действие с 1 января 2020 года, касается гарантии возмещения по депозиту. До поправок в закон вкладчик мог рассчитывать на возмещение только капитализированного вознаграждения, прибавленного к балансу депозита, и лишь при условии, если это предусмотрено банковским договором. Начисленные проценты, но не капитализированные, не были объектом гарантии, и возмещались ликвидационной комиссией. С введением поправок в закон все виды вознаграждения, в том числе капитализированные и начисленные, защищены гарантией и возмещаются фондом в пределах максимальных сумм.

Таким образом, после определения банка – оператора по выплатам из КФГД все вкладчики смогут получить свои средства в рамках гарантированных сумм уже в ближайшие полтора-два месяца.

Какие действия предпринимаются в отношении Capital Bank Kazakhstan?

Приказом Председателя Агентства от 24 июня 2021 года №206 назначена временная администрация, принявшая полномочия всех органов управления банка, которая будет действовать до назначения ликвидационной комиссии банка. Руководителем временной администрации назначена сотрудник Агентства - Шолпан Токсеитова. В состав временной администрации вошли также представители КФГД.

С 25 июня 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

В соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан запрещено изменять условия договоров, ранее заключенных с банком, за исключением внесения изменений по соглашению сторон, не ухудшающих финансовое положение банка.

Несколько полезных фактов для вкладчиков:

- Время выплаты гарантийных возмещений, начиная от процесса лишения лицензии до выдачи через банк-агент (действующий банк, через который осуществляется прием заявлений и выплата возмещении), составляет не более 35 рабочих дней.

- Если суммы на депозите и счетах банка были больше, чем максимальные суммы гарантий КФГД, то требования кредиторов физических лиц – клиентов банка по банковским счетам осуществляются в соответствии с очередностью.

- Начисленное вознаграждение по депозиту теперь также входит под защиту КФГД, но в пределах максимальной суммы гарантии.

Ранее о лишении АО "Capital Bank Kazakhstan" (банк) лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.