Аскар Мамин провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"

Совет по переходу к «зеленой экономике» при Президенте Республики Казахстан провел заседание под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В заседании приняли участие министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, аким Алматинской области Амандык Баталов, заместитель акима Костанайской области Виктор Ионенко, и.о. председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Жанар Игенова.

Участники доложили о ходе реализации Плана мероприятий Концепции по переходу РК к «зеленой экономике» на 2013-2020 годы.

В рамках реализации Концепции по переходу РК к «зеленой экономике» на 2013-2020 годы производительность труда в сельском хозяйстве увеличена в 4,83 раза, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в выработке электроэнергии повышена до 3%, доля газовых электростанций - до 20,2%. Доля водопользователей, имеющих постоянный доступ к системе центрального питьевого водоснабжения в городах, достигла 97,5%, в сельской местности - 90,1%. Энергоемкость ВВП снижена на 33,1% от показателя 2008 года.

Сообщается, что новый Экологический кодекс, который вступит в силу 1 июля т.г., предусматривает "стимулирование предприятий к модернизации производства".

В целях реализации задач устойчивого развития в Казахстане принят новый Экологический кодекс, который вступит в силу 1 июля т.г. и предусматривает стимулирование предприятий к модернизации производства через использование показателей наилучших доступных технологий (НДТ) по опыту стран Европейского союза.

Как отметили участники заседания, на "основе проводимого Бюро НДТ комплексного технологического аудита предприятий в ключевых отраслях промышленности РК разрабатываются справочники по наилучшим доступным технологиям".

В состав технических рабочих групп вошли 335 представителей промышленных предприятий, государственных органов, отраслевых и экологических ассоциаций, научных и проектных организаций, вузов, осуществляется взаимодействие с международными консультантами.

В настоящее время на рассмотрении находятся справочники "Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии", "Переработка нефти и газа", "Производство неорганических химических веществ", "Производство цемента и извести", "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности".

На 2022 год запланирована разработка 9 справочников, пояснили участники заседания.

Всего в предстоящий период планируется разработать не менее 30 отраслевых и межотраслевых справочников по НДТ. Справочники по НДТ и соответствующие заключения будут утверждаться Постановлением Правительства РК. Глава Правительства поручил актуализировать Концепцию по переходу РК к "зеленой экономике" с учетом принятых Казахстаном международных обязательств по Парижскому соглашению и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также разрабатываемого национального проекта "Жасыл Қазақстан".