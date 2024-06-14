В Казахстане обновили концепцию по переходу страны к "зеленой экономике"

Указом президента Касым-Жомарта Токаева от 10 июня 2024 года внесены изменения и дополнения в Концепцию по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике", сообщает Zakon.kz.

В новой редакции изложены практически все разделы документа, в том числе вводная часть раздела "Видение по переходу к "зеленой экономике", а также подраздел "Анализ текущей ситуации".

Так, говорится, что переход к "зеленой экономике" является основным путем достижения ЦУР, выполнения обещанного вклада Казахстана в сокращение выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения с обеспечением экономической и экологической устойчивости, справедливого и процветающего общества, чистой и здоровой окружающей среды.

Долгосрочное видение перехода к "зеленой экономике" для Казахстана актуально для всех ключевых секторов экономического развития.

1. Устойчивое использование водных ресурсов будет достигаться за счет более широкого внедрения водосберегающих технологий, глубокой очистки сточных антропогенных вод, что позволит увеличить количество водоемов с хорошим качеством воды и сократить ее использование воды в сельском хозяйстве и промышленности.

2. Для устойчивого развития сельского хозяйства предполагается увеличение доли органической продукции, рост производительности труда, техническое оснащение и обеспечение современным семенным генофондом, что является важным фактором повышения продуктивности и экологичности.

3. Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта (ВВП) будет достигаться путем энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленности, транспорте и строительстве.

4. Развитие сектора электроэнергетики будет направлено на достижение углеродной нейтральности за счет увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также развития технологий улавливания и хранения углерода (УХУ) с постепенным сокращением угольной электрогенерации.

5. Для снижения загрязнения воздуха запланированы переход на нормативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и внедрение наилучших и экономически доступных технологий в промышленности.

6. В рамках реализации основных задач по управлению отходами предполагается повсеместное внедрение системы раздельного сбора мусора, увеличение переработки и вторичного использования промышленных и коммунальных отходов.

7. Для сохранения и эффективного управления экосистемами доля важных для биоразнообразия охраняемых природных участков будет доведена до мировых требований. Лесистость территорий будет постоянно возрастать.

8. Повышение экологической культуры и ответственности бизнеса будет достигаться посредством повышения открытости экологической информации и поэтапного расширения участия представителей общественности в управлении природными ресурсами, а также повсеместного внедрения всеобщего экологического образования населения.

9. Развитие "зеленого" финансирования будет направлено на вовлечение финансовых институтов в реализацию проектов улучшения и восстановления окружающей среды за счет внедрения "зеленых" кредитов, "зеленых" облигаций и других финансовых инструментов.

В документе отмечается, что запланированные преобразования в рамках перехода к "зеленой экономике" позволят к 2050 году дополнительно увеличить годовой ВВП страны более чем на четверть по сравнению с базовым сценарием развития "бизнес как обычно", создать новые рабочие места.

"В целом реализация Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике" позволит сформировать новые или модернизировать существующие отрасли промышленности и сферу услуг, обеспечить повсеместно высокие стандарты качества жизни для населения", - считают ее разработчики.

Ожидается, что принятие мер по реализации Концепции оживит приток инвестиций и повысит их долю в ВВП страны на 3-13% в зависимости от фаз реализации Концепции.

Также произойдет переток инвестиций в новые "зеленые" технологии из инвестиционных планов и фондов, которые при базовом сценарии направлялись бы в поддержку существующих малоэффективных технологий.

Отмечается, что по сравнению со сценарием базового развития экономики "бизнес как обычно" реализация мер Концепции обеспечит объем ежегодных годовых инвестиций в среднем выше на 7-8% за 2031-2040 годы, что эквивалентно 235-270 млрд долларов в общей сумме за 10-летний период, и на 14-15% выше за 2041-2050 годы, что эквивалентно 650-700 млрд долларов в общей сумме за последнее десятилетие.

Кроме того, в новой редакции изложен подраздел "Обоснование необходимости принятия Концепции".

"Принятие Концепции с целью перехода на "зеленый курс" экономического роста актуально, как никогда прежде. Во-первых, в Казахстане произойдут существенное обновление и развитие инфраструктуры: к 2035 году установленные мощности электростанций увеличатся на 70% от общего объема активов в 2021 году. Это произойдет за счет расширения мощностей действующих или строительства новых электростанций", - говорится в документе.

С заявленными целями государственной политики в секторе модернизации зданий уже к 2029 году ожидается снижение энергопотребления на 10% по сравнению с уровнем 2021 года. Появляется уникальная возможность создать новую инфраструктуру, которая будет эффективно использовать ресурсы.

В противном случае страна в скором времени столкнется с проблемой неконкурентоспособной инфраструктуры, говорится в концепции.

Во-вторых, конкурентоспособность "зеленых" технологий быстро растет и многие технологии альтернативной энергетики в ближайшем будущем будут предлагать менее затратные способы производства электроэнергии по сравнению с традиционными источниками.

Указывается, что на сегодняшний день уже задан высокий темп преобразований в сфере государственной политики. Стратегия - 2050, Стратегия достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, Экологический кодекс и другие стратегические и программные документы ставят новые более амбициозные цели, достижение которых потребует значительного изменения существующей траектории развития экономики Казахстана, в результате чего к 2050 году страна сможет выйти на устойчивое управление водными и земельными ресурсами и во многом сравняться по средним показателям эффективности использования природного капитала со странами - участницами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими развитыми странами.

Вместе с тем в подразделе "Цели и задачи" уточняется, что "Концепция закладывает основы для глубоких системных преобразований с целью перехода к "зеленой экономике" посредством повышения благосостояния, качества жизни населения Казахстана и вхождения страны в число 30-ти наиболее развитых стран мира при минимизации нагрузки на окружающую среду и деградации природных ресурсов".

Социальное развитие

Подраздел "Социальное развитие" также изложен в новой редакции, где говорится, что социальный аспект перехода к "зеленой экономике" выражается в создании новых рабочих мест путем развития "зеленых" профессий трех категорий:

"зеленые" профессии, на которые растет спрос по мере развития новых отраслей промышленности (например, установка и обслуживание ВИЭ, установка и обслуживание эффективных систем водоснабжения и орошения в сельском хозяйстве, посадка и обслуживание лесных массивов и "зеленых" поясов городов, сортировка и переработка отходов);

"зеленые" профессии, которые требуют высокой квалификации и постепенного внедрения соответствующих образовательных программ и программ повышения квалификации для специалистов совместимых профессий (инженеров-технологов в промышленности вследствие создания новых предприятий по производству теплоизоляционных строительных материалов, производству и использованию водорода);

новые "зеленые" и перспективные, требующие знаний профессии, которых сегодня нет (или которые очень редки) на рынке: привлечение работников в сфере науки и образования, исследовательских центров.

Рынок труда будет состоять из "зеленых" и других рабочих мест. "Зеленые" рабочие места будут заполняться специалистами, которые перейдут из экологически неблагоприятных ("коричневых") рабочих мест, частично новыми участниками рынка труда (квалифицированной молодежью) и специалистами из других рабочих мест.

Однако в настоящее время в стране отмечается низкая заинтересованность абитуриентов в выборе профессий "зеленого" характера, в связи указывается на необходимость увеличить образовательные гранты по "зеленым" профессиям, выделяемых из государственного бюджета.

Значительные инвестиции в электроэнергетику, модернизацию зданий, управление отходами и водными ресурсами, а также в сохранение живой природы и лесонасаждение станут в ближайшие два десятилетия основными кластерами создания "зеленых" рабочих мест.

Кроме того, к переходу к "зеленой экономике" будут привлекаться специалисты медиа и общественных организаций для проведения информационных кампаний, особенно среди молодежи и школьников.

Потребность в инвестициях

Подраздел "Потребность в инвестициях" также подвергся изменениям. Указывается, совокупный размер дополнительных инвестиций, необходимых для реализации Концепции с текущего момента до 2050 года, ежегодно в среднем составит около 15 млрд долларов.

Наибольший ежегодный объем инвестиций будет эквивалентен 6,2% ВВП в период с 2041 по 2045 год, а в среднем до 2050 года инвестиции составят около 4,4% ВВП. При этом основная доля инвестиций будет привлечена за счет средств частных инвесторов.

Основные средства из этого объема пойдут на развитие ВИЭ, а также реализацию мероприятий по энергоэффективности на транспорте, в промышленности и строительстве. Мероприятия по развитию сельского хозяйства и устойчивому использованию водных ресурсов менее требовательны к финансированию, хотя последним необходимо привлечение в основном государственных средств для реконструкции каналов и водохранилищ.

Изменения также затронули следующие подразделы:

Устойчивое использование водных ресурсов. Развитие устойчивого и высокопроизводительного сельского хозяйства. Энергосбережение и повышение энергоэффективности. Развитие электроэнергетики. Система управления отходами. Снижение загрязнения воздуха. Сохранение и эффективное управление экосистемами.

Указ вводится в действие со дня его подписания.