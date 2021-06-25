В Кыргызстане упразднили антикоррупционную службу

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ об упразднении антикоррупционной службы, об этом сообщает zakon.kz, со ссылкой president.kg.

Ранее на встрече с представителями бизнес-сообщества глава кыргызского государства объявлял, что антикоррупционная служба ГКНБ будет ликвидирована в ближайшие дни.

В сообщении говорится, что Садыр Жапаров неоднократно говорил об усовершенствовании фискальных судебных и правоохранительных органов.

В рамках экономических реформ будет усовершенствована деятельность фискальных, судебных, правоохранительных органов. Прежде всего будет сокращено вмешательство государства в работу бизнеса, приложены все усилия для создания благоприятной среды для предпринимателей.

Отмечается, что ликвидация антикора является одним из решающих шагов в данном направлении.

Сообщается, что организационные меры во исполнение данного указа поручены Кабинету министров соседней страны и Госкомитету нацбезопасности.