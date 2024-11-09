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Упразднили российский оргкомитет подготовки спортсменов к Олимпиаде

Россия, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 03:13 Фото: pixabay
Правительство России упразднило организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение об этом появилось 8 ноября на официальном портале правовой информации.

"Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм", – сказано в документе.

Комитет был создан в 2014 году для достойного выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. Тогда его первым председателем был назначен Аркадий Дворкович.

В октябре прошлого года Международный олимпийский комитет отстранил российских коллег от участия в мероприятиях, в том числе Олимпиаде. ОКР жаловался на это решение в Спортивный арбитражный суд, но его заявление было отклонено и не направлено на рассмотрение.

В этом году ни один крупный телеканал или сервис в России не показал Олимпийские игры в Париже. Это произошло впервые за 40 лет.

А 6 ноября российские путешественники вернулись из трехлетнего кругосветного плавания.

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