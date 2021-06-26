Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон об инклюзивном образовании, сообщает zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования", говорится в сообщении на сайте Акорды.

Закон направлен на реализацию прав лиц с особыми образовательными потребностями на доступное образование без дискриминации и обеспечение их инклюзивным образованием на всех уровнях обучения.

Теперь образовательные организации, обучающие детей с особыми потребностями, должны адаптировать образовательные программы в соответствии с индивидуальными особенностями развития и потенциальными возможностями обучающихся и воспитанников.

Законом уточняется порядок приема в садики и школы детей с ограниченными возможностями.

Текст закона публикуется в печати.