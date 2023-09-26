Как создают условия для инклюзивного образования в школах Астаны

В целях обеспечения социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями в школах Астаны ведется системная работа по созданию условий для инклюзивного образования. К 2025 году этой работой охватят все учреждения образования.

Условия для инклюзивного образования на сегодня созданы в 64 детских садах и 89 школах Астаны. К 2025 году их число достигнет 100%.



По данным на сентябрь, в столице насчитывается 16 527 детей с особыми образовательными потребностями.





"Психолого-медико-педагогическую консультационную услугу обследования детей с особыми образовательными потребностями оказывают 6 организаций. В новом учебном году открылась психолого-медико-педагогическая консультация №7. Новая организация находится на левом берегу и будет обслуживать жителей района Есиль. До конца года планируется открытие еще одной психолого-медико-педагогической консультации". Заместитель акима столицы Есет Байкен

Так, в новом учебном году в трех школах (№ 3, 31, 95) открыты кабинеты поддержки инклюзии. На сегодня в городе функционируют 28 кабинетов поддержки инклюзии при школах, и 4 в детских садах.