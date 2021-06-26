Депутаты маслихатов смогут увольнять акимов. Что думают эксперты

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев подписал документ, согласно которому маслихату позволяется выразить недоверие акиму. Пока это касается городов районного значения, сел и поселков. Корреспондент zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, каким образом теперь в Казахстане будут увольнять сельских акимов.

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Подписанный главой государства документ касается маслихатов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. В нем говорится, что маслихат может рассмотреть вопрос о недоверии акиму, если:

- маслихат два раза не утвердит отчеты акима об исполнении планов, экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета;

- местное сообщество инициирует вопрос об освобождении от должности акима.

Депутат Мажилиса Амерхан Рахимжанов считает эти изменения важными. Он объяснил, что, помимо указанных выше пунктов, вводится норма, согласно которой жители могут поднять вопрос об увольнении акима, составив протокол, который далее передадут маслихату.

Несомненно, это очередной и важный этап в укреплении роли и значения маслихатов и местного самоуправления, - считает мажилисмен.

Кроме того, депутат напомнил о законе, принятом 24 июня. В нем говорится, что городам районного значения, селам, поселкам, сельским округам передадут из районного бюджета четыре вида налоговых платежей. Это укрепит их финансовую самостоятельность и позволит решать текущие задачи местного значения. Кроме того, будут расширены права и обязанности депутатов маслихатов: теперь непосредственно акимы будут отчитываться перед ними об исполнении бюджета.

Все эти меры со стороны государства направлены на демократизацию, укрепление системы местного самоуправления, повышение подотчетности местной исполнительной власти перед представительными органами и населением, - говорит Амерхан Рахимжанов.

Член Общественного совета Алматы Нурлан Жазылбеков считает, что изменения, касающиеся маслихатов, позитивные и ведут к демократизации общества.

Аким должен отчитываться перед депутатами. Если он формально подойдет к программе развития регионов, на которую делают акцент глава государства и глава правительства, то, естественно, будет отвечать за это. Формальный подход - это когда не рассчитывают, например, рост населения на 15 лет, вопрос обеспечения населения продуктами питания, - говорит Жазылбеков.

По его словам, депутаты могут выразить недоверие акиму по разным причинам: если, к примеру, он не выполнил обещания или не освоил бюджет в соответствии с программой, которую излагал на выборах.

Еще один член Общественного совета Алматы Казыбек Шайх тоже видит позитивные изменения.

Если исходить из политической логики, то раньше описанной процедуры не было. Сейчас эта процедура есть, даже если мы не найдем смелых депутатов, которые будут яро стоять за интересы народа, то мы во всяком случае будем иметь умного акима, который будет знать, что такая процедура, в принципе, существует. Я считаю, что мы наблюдаем процесс реструктурирования вертикали административной власти, когда у представительной власти появляется легальный рычаг воздействия. С точки зрения демократизации, я думаю, это следующий шаг для нашего общества. Его нужно приветствовать, - говорит он.

Тем не менее, по мнению Казыбека Шайха, в документе не прописано, что конкретно не должно «понравиться» депутатам маслихата при заслушивании отчета акима, чтобы его не утвердить.

Принятие или непринятие отчета – это процедура субъективная. Выраженного KPI, который делает отчет принимаемым или непринимаемым, нет. Нет чек-листа, в котором депутаты маслихата могут проставить галочки и, исходя из этого, принять решение, устраивает или нет отчет акима. Это субъективная процедура, которая принимается большинством голосов. Необходимо прорабатывать четкий KPI. На текущий момент принятие решения будет субъективным, - отметил Шайх.

Подписанный президентом документ начнет действовать спустя 10 дней со дня его первого официального опубликования, то есть в начале июля.