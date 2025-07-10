Что думают эксперты о введении американских пошлин на казахстанские товары

Главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов 10 июля 2025 года на пресс-конференции в Астане прокомментировал введение американских пошлин на казахстанские экспортные товары, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ЕФСР анализировал это решение. Несмотря на то, что пошлина выглядит угрожающе, предусмотрено большое количество исключений. И эффект на экономическую активность и торговлю будет минимальный.

"С нашей точки зрения он практически будет незаметен для большинства отраслей экономики Казахстана", – сказал Сергей Улатов.

Страновой экономист по Казахстану ЕФСР Галымжан Айтказин объяснил, что в Администрации США взяли список стран, с которыми, по их мнению, большой торговый дефицит. И направили всем уведомления. Если посмотреть взаимную торговлю, то Казахстан экспортирует в США много сырья и очень мало импортирует продукции оттуда.

"С точки зрения Штатов они видят большой дефицит и предлагают вводить тарифы. Но на самом деле вместе с этими тарифами презентован документ исключений. Когда мы смотрим этот документ и нашу взаимную торговлю, то практически 95% экспортных товаров в списке исключений. Только 5% (подпадают под пошлины), если брать сумму за прошлый год, – это менее 100 млн долларов. Для нашей торговли – несущественный показатель. Из-за СМИ кажется, что серьезная ситуация. Но на самом деле нет серьезных угроз", – считает эксперт.

8 июля 2025 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп написал письмо Касым-Жомарту Токаеву о том, что с 1 августа 2025 года Штаты планируют взимать тариф в 25% с казахстанских товаров. Позже в Министерстве торговли и интеграции Казахстана прокомментировали ситуацию. Сегодня Касым-Жомарт Токаев ответил Дональду Трампу по поводу введения пошлин.

