На какие уловки способны недобросовестные врачи

Людей, далеких от профессиональной медицины, очень легко ввести в заблуждение парой сложных врачебных терминов или страшными возможными диагнозами, сообщает zakon.kz.

Этим часто пользуются недобросовестные врачи, которым важнее заработать больше денег, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, медицинский директор Checkme Алевтина Федина.

Случается это чаще всего в частных клиниках, так как в государственных учреждениях врачам не так важно, сколько обследований проходит пациент. Более того, врачей-бюджетников может оштрафовать страховая компания, если они недостаточно аргументируют обследование пациента. В частных же клиниках подобные хитрости только приветствуются: там добавить дополнительную, но совершенно ненужную ЭКГ, тут сдать анализы, не имеющие большой ценности, но за которые надо дополнительно заплатить, - объяснила врач.

По ее словам, чаще всего "разводят" пожилых людей и ипохондриков. Первые всему верят, а вторые ищут подтверждения своим подозрениям и только рады дополнительным обследованиям.

Чтобы не попасть на уловки, Федина рекомендует получить второе мнение от незаинтересованного врача.