Как не попасться на уловки недобросовестных интернет-продавцов
О наиболее часто встречающихся видах мошенничества при совершении покупок в интернете, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.
Интернет-магазин – не гарантия
Казалось бы, самый верный и надежный способ совершать покупки через интернет - это шопинг в популярных интернет-магазинах. Они доступны в мобильных приложениях многих крупных банков Казахстана. Считается, что на данных площадках можно купить товары без риска быть обманутым, но реальность показывает, что полностью быть уверенным в честности продавцов нельзя и здесь.
Случаи мошенничества сводятся к простой схеме. Покупатель заказывает товар, к примеру самокат, оплачивает его, но поставщик просто не отправляет в нужный срок товар, на звонки не отвечает и вообще не подает признаки своего существования.
Попытаться найти мошенника можно, написав в службу поддержки интернет-магазина. Там выяснят, не мог ли товар потеряться не по вине продавца, а из-за того, что сервис доставки потерял заказанный товар. В этом случае интернет-магазин быстро вернет покупателю деньги. Но если становится известно, что утери со стороны курьерских компаний не было, то необходимо писать заявление в полицию. Даже если речь идет о небольшой сумме, рекомендуется все равно уведомить правоохранительные органы о факте мошенничества, ведь ваш случай может помочь в расследовании более крупных фактов мошенничества этими же лицами.
А чтобы избежать ненужных проблем, желательно перед покупкой посмотреть, какой у продавца рейтинг в приложении, есть ли комментарии. На основании этих данных можно сделать некоторые выводы. К примеру, если у продавца 5-10 комментариев, написанных за короткое время, то это должно вызвать подозрения. Поищите наименование продавца в поисковых системах, возможно, вы найдете интересные данные о нем, которые помогут избежать неприятностей.
Частные объявления – риски выше
Совершая покупки через сайты частных объявлений, человек рискует нарваться на недобросовестных продавцов. Дело в том, что за красивой фотографией может скрываться самый настоящий мошенник. Типичная схема "работы" мошенников такова, что, когда покупатель находит необходимый ему товар, "продавец" заявляет, что находится в другом городе и сможет отправить товар по почте. При этом, покупателю внушают, что у почты или известной курьерской службы якобы появился новый сервис, позволяющий не выходя из дома в 2 клика оплатить покупку и спустя пару дней получить доставку домой курьером, и все это без комиссии. Для этого продавец якобы сам "создает" посылку на портале, и присылает покупателю ссылку, открыв которую, покупатель должен ввести данные своей карты. Понятно, что после ввода данных у покупателя снимают с карты не сумму за товар, а все деньги. "Продавец" исчезает и до него невозможно дозвониться.
Отмечу, что сам портал, на который ведет ссылка от "продавца", по дизайну может быть разработан как у настоящих почтовых сервисов с их логотипами. Понять, что на самом деле это фишинговый сайт, можно лишь по текстовой строке в браузере. Чтобы убедиться, есть ли такой сервис, или нет, лучше позвонить в саму компанию, от имени которой работает сайт, по официальным телефонам, а не тем, что указаны на открывающейся фишинговой странице.
Реальность не совпала с ожиданием
Впрочем, мошенники могут отправить реальную посылку через настоящую почту, но все равно совершат обман покупателя. Дело в том, что в переписке продавец-мошенник может отправлять фотографии, выставляющие товар в лучшем свете, утверждать, что все в порядке, повреждений якобы нет и вообще, этим товаром "почти не пользовались". Покупатель, думая, что ему предоставили полную информацию о товаре с фотоотчетом, соглашается на покупку, отправитель высылает реальное почтовое отправление, опять-таки с фотоотчетом. Покупатель оплачивает полностью товар, как договорились. Однако, когда посылка приходит и покупатель радостно открывает товар, то выясняется, что внешне приобретение не такое уж и новое, с некоторыми мелкими повреждениями корпуса, например, или выглядит так, будто его обмазали жиром. На претензии продавец отвечает, что возврат не принимает, поскольку заранее отправлял фото, и покупатель "сам виноват", что чего-то не увидел.
В результате получается, что формально все хорошо – деньги уплачены, товар получен, но по факту ожидаемому и заявленному качеству этот товар не соответствует. Чтобы на случай такой ситуации хоть как-то компенсировать потери, покупатель может договориться с продавцом о частичной предоплате, а оставшуюся сумму перечислить после получения и приемки товара.
Чтобы не столкнуться с фактами мошенничества при совершении покупок через интернет, необходимо следовать некоторым простым правилам:
- Если берете товар через интернет-магазин, посмотрите рейтинг продавца и комментарии о нем.
- Покупая товар по объявлению у продавца из другого города, убедитесь, что он отправил вам посылку через официальные службы доставки.
- Во избежание неприятностей, договоритесь так, что после отправки почтой оплатите 20 или 30 процентов от всей суммы, а оставшуюся – при получении.
- Если вам предлагают оплатить заказ через сервисы курьерской службы, то позвоните по официальным телефонам этой курьерской службы и уточните, есть ли у них такой сервис.
- Обязательно сохраняйте все переписки с продавцом до тех пор, пока покупка не завершена и товар не проверен вами лично.
В случае, если вы все-таки лишились своих денег и не получили товар, пишите заявление в правоохранительные органы с предоставлением всех скриншотов.