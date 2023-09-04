Как не попасться на уловки недобросовестных интернет-продавцов

Заказывать товары через интернет сегодня не просто модно, но и очень удобно, учитывая, что рабочий график многих людей не всегда позволяет им выехать по магазинам на шоппинг. К сожалению, у покупок в интернете есть и обратная сторона – риск обмана со стороны продавца.

О наиболее часто встречающихся видах мошенничества при совершении покупок в интернете, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.



Интернет-магазин – не гарантия

Казалось бы, самый верный и надежный способ совершать покупки через интернет - это шопинг в популярных интернет-магазинах. Они доступны в мобильных приложениях многих крупных банков Казахстана. Считается, что на данных площадках можно купить товары без риска быть обманутым, но реальность показывает, что полностью быть уверенным в честности продавцов нельзя и здесь.

Случаи мошенничества сводятся к простой схеме. Покупатель заказывает товар, к примеру самокат, оплачивает его, но поставщик просто не отправляет в нужный срок товар, на звонки не отвечает и вообще не подает признаки своего существования.

Попытаться найти мошенника можно, написав в службу поддержки интернет-магазина. Там выяснят, не мог ли товар потеряться не по вине продавца, а из-за того, что сервис доставки потерял заказанный товар. В этом случае интернет-магазин быстро вернет покупателю деньги. Но если становится известно, что утери со стороны курьерских компаний не было, то необходимо писать заявление в полицию. Даже если речь идет о небольшой сумме, рекомендуется все равно уведомить правоохранительные органы о факте мошенничества, ведь ваш случай может помочь в расследовании более крупных фактов мошенничества этими же лицами.

А чтобы избежать ненужных проблем, желательно перед покупкой посмотреть, какой у продавца рейтинг в приложении, есть ли комментарии. На основании этих данных можно сделать некоторые выводы. К примеру, если у продавца 5-10 комментариев, написанных за короткое время, то это должно вызвать подозрения. Поищите наименование продавца в поисковых системах, возможно, вы найдете интересные данные о нем, которые помогут избежать неприятностей.

Частные объявления – риски выше

Совершая покупки через сайты частных объявлений, человек рискует нарваться на недобросовестных продавцов. Дело в том, что за красивой фотографией может скрываться самый настоящий мошенник. Типичная схема "работы" мошенников такова, что, когда покупатель находит необходимый ему товар, "продавец" заявляет, что находится в другом городе и сможет отправить товар по почте. При этом, покупателю внушают, что у почты или известной курьерской службы якобы появился новый сервис, позволяющий не выходя из дома в 2 клика оплатить покупку и спустя пару дней получить доставку домой курьером, и все это без комиссии. Для этого продавец якобы сам "создает" посылку на портале, и присылает покупателю ссылку, открыв которую, покупатель должен ввести данные своей карты. Понятно, что после ввода данных у покупателя снимают с карты не сумму за товар, а все деньги. "Продавец" исчезает и до него невозможно дозвониться.

Отмечу, что сам портал, на который ведет ссылка от "продавца", по дизайну может быть разработан как у настоящих почтовых сервисов с их логотипами. Понять, что на самом деле это фишинговый сайт, можно лишь по текстовой строке в браузере. Чтобы убедиться, есть ли такой сервис, или нет, лучше позвонить в саму компанию, от имени которой работает сайт, по официальным телефонам, а не тем, что указаны на открывающейся фишинговой странице.

Реальность не совпала с ожиданием

Впрочем, мошенники могут отправить реальную посылку через настоящую почту, но все равно совершат обман покупателя. Дело в том, что в переписке продавец-мошенник может отправлять фотографии, выставляющие товар в лучшем свете, утверждать, что все в порядке, повреждений якобы нет и вообще, этим товаром "почти не пользовались". Покупатель, думая, что ему предоставили полную информацию о товаре с фотоотчетом, соглашается на покупку, отправитель высылает реальное почтовое отправление, опять-таки с фотоотчетом. Покупатель оплачивает полностью товар, как договорились. Однако, когда посылка приходит и покупатель радостно открывает товар, то выясняется, что внешне приобретение не такое уж и новое, с некоторыми мелкими повреждениями корпуса, например, или выглядит так, будто его обмазали жиром. На претензии продавец отвечает, что возврат не принимает, поскольку заранее отправлял фото, и покупатель "сам виноват", что чего-то не увидел.

В результате получается, что формально все хорошо – деньги уплачены, товар получен, но по факту ожидаемому и заявленному качеству этот товар не соответствует. Чтобы на случай такой ситуации хоть как-то компенсировать потери, покупатель может договориться с продавцом о частичной предоплате, а оставшуюся сумму перечислить после получения и приемки товара.

Чтобы не столкнуться с фактами мошенничества при совершении покупок через интернет, необходимо следовать некоторым простым правилам:

Если берете товар через интернет-магазин, посмотрите рейтинг продавца и комментарии о нем.

Покупая товар по объявлению у продавца из другого города, убедитесь, что он отправил вам посылку через официальные службы доставки.

Во избежание неприятностей, договоритесь так, что после отправки почтой оплатите 20 или 30 процентов от всей суммы, а оставшуюся – при получении.

Если вам предлагают оплатить заказ через сервисы курьерской службы, то позвоните по официальным телефонам этой курьерской службы и уточните, есть ли у них такой сервис.

Обязательно сохраняйте все переписки с продавцом до тех пор, пока покупка не завершена и товар не проверен вами лично.

В случае, если вы все-таки лишились своих денег и не получили товар, пишите заявление в правоохранительные органы с предоставлением всех скриншотов.