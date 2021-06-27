Какие проекты реализуются в сфере акмолинского туризма

Для развития туристского инфраструктурного комплекса региона в 2021 году реализуются 32 проекта с созданием более 500 рабочих мест, сообщает zakon.kz.

По информации областного управления туризма, разработана проектная концепция рекреационного кластера поселка Бурабай: отель-спа, бюджетный отель, аквапарк, спорткомплекс, тематический парк. Сейчас ведется концептуальная разработка, проектирование объектов. Начало реализации запланировано на 2021 год, - сообщает управление внутренней политики.

Также в текущем году семь инвестиционных проектов в сфере туризма получили государственную поддержку. Кроме того, в рамках программы "Экономика простых вещей" в сфере туризма в текущем году реализуется один проект – реконструкция пансионата "Ак желкен".

В рамках реализации третьего этапа плана развития ЩБКЗ на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в текущем году выделили более пяти миллиардов тенге.

В 2020 году разработан и утвержден план развития Зерендинской курортной зоны до 2025 года. Он предусматривает поэтапную реализацию 45 мероприятий – решение инфраструктурных и экологических проблем, развитие транспортно-логистической и коммуникационной инфраструктуры, совершенствование рекреационной деятельности особо охраняемой природной территории, обеспечение безопасности, развитие туристского потенциала, – добавили в областном ведомстве.

На сегодня разработан генеральный план сел Зеренда и Малые-Тюкты, Серафимовка с учетом развития придорожного сервиса. Также построен визит-центр Зерендинской курортной зоны, благоустроена круглогодичные туристские тропы, установлена система видеонаблюдения. Расширен центр семейного отдыха "Aurora Garden".

К слову, на исполнении сейчас находится 28 мероприятий плана. В социальных сетях продолжается трэвел-проект по продвижению туристской и инвестиционной привлекательности региона – "Неизведанная Акмола". Он охватил шесть районов области.