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В пристоличном регионе Акмолинской области реализуют проекты по водоснабжению

Алматинская ТЭЦ-1, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 18:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В текущем году в Аршалынском районе реализуют ряд крупных проектов по строительству водопроводных сетей и созданию насосных станций. Подробнее проинформировали в районном акимате.
  •  ⁠В районном центре проводится строительство водопроводных сетей в нескольких микрорайонах, на сегодняшний день работы выполнены на 70%, основные сети проложены, установлены колодцы, ведутся работы по обвязке сетей внутри колодцев. Вышеназванные сети будет обеспечивать насосная станция, которая на сегодняшний день строится подрядной организацией ТОО "Инсект", она расположена между микрорайонами 7 и 8. Выполнены работы по установке насосных станций первого и второго подъема, построены ограждения согласно проекту и резервуары для чистой воды. Данные два проекта будут завершены и введены в эксплуатацию до конца 2024 года, сообщили в акимате Аршалынского района.

В ведомстве подробнее остановились на строительстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры, водопроводных сетей в ряде микрорайонов села Жибек жолы.

  • Работы были начаты в 2022 году, протяженность сетей составляет свыше 60 км, на сегодняшний день построено 37,2 км водопровода и установлено 317 колодцев. Строительство водопроводных сетей идет по намеченному плану. Проектом предусмотрена укладка водовода протяженностью 5 км, трубы длиною в 160 метров от скважины до насосной, строительство насосной станции и резервуаров воды на 800 куб. м. На сегодняшний день проложен трубопровод протяженностью 5 км, залиты восемь резервуаров, установлены восемь крышек на резервуары и две насосные станции. Установлены 94 опоры, протянут кабель, трансформатор тока, дизельный генератор. Водовод подключен к 1-му, 4-му микрорайонам и 3-му массиву протяженностью 1,5 км. Пробурено две скважины. Проект в полном объеме завершен, на сегодня ведутся работы по вводу в эксплуатацию, сказали в районном акимате.

В ведомстве проинформировали, что строительство насосной станции 2-го подъема в 8-м микрорайоне в селе Жибек жолы идет успешно. Проект разработан, получено положительное заключение экспертизы, предусмотрено строительство насосной станции второго подъема, двух резервуаров по 500 куб. м, контрольно-пропускного пункта, водовода протяженностью 3 км и двух скважин. Работы выполнены на 75%, завершение и ввод в эксплуатацию будет до конца текущего года.

Сообщается, что активно ведется работа по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в селе Жалтырколь, процесс начался два года назад.

  • Протяженность сетей составляет 72 км, проект прошел корректировку в связи с увеличением стоимости строительных материалов, в его рамках будет построена насосная станция, линии электропередачи и часть нового жилого массива. Предусмотрено строительство насосной станции I подъема, также насосной станции II подъема и двух резервуаров. На сегодняшний день проложено 20,8 км водопроводных сетей, выполнено устройство основания под резервуары и станцию второго подъема, установлен контрольно-пропускной пункт. Ведутся строительно-монтажные работы для завершения и ввода в эксплуатацию объекта, резюмировали в акимате Аршалынского района.

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