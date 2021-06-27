Киркоров больше не представляет угрозы нацбезопасности Украины - СМИ

Российский певец Филипп Киркоров исключен из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 27 июня в перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, находятся 200 человек, Киркорова среди них нет. В последний раз этот список обновлялся 25 июня. При этом 24 июня в черном списке ведомства находился 201 человек, - пишет lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Киркорова признали угрозой национальной безопасности Украины. Комментируя решение официального Киева, артист предположил, что местные чиновники таким образом "пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде".

Позже Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила, что артист не раз высказывался в поддержку присоединения Крыма к России и называл полуостров частью РФ. Кроме того, он регулярно выступал в Крыму, приезжая туда не через Украину.