Филипп Киркоров рассказал о своем странном фетише

Народный артист России пояснил, что его внимание всегда привлекают изысканные и необычно оформленные меню, сообщает Zakon.kz.

"Пятому каналу" он рассказал о том, что в одном из ресторанов за границей певец спросил, можно ли оставить такое меню себе. С тех пор, по словам исполнителя, его коллекция регулярно пополняется.

"Я собираю меню из ресторанов. Такой у меня фетиш", – сказал Филипп Киркоров.

Ранее российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил аудитории печальную новость: не стало его любимого пса по кличке Хари.