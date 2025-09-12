#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал о своем странном фетише

Филлип Киркоров, фетиш, признание, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 19:22 Фото: Instagram/fkirkorov
Народный артист России пояснил, что его внимание всегда привлекают изысканные и необычно оформленные меню, сообщает Zakon.kz.

"Пятому каналу" он рассказал о том, что в одном из ресторанов за границей певец спросил, можно ли оставить такое меню себе. С тех пор, по словам исполнителя, его коллекция регулярно пополняется.

"Я собираю меню из ресторанов. Такой у меня фетиш", – сказал Филипп Киркоров.

Ранее российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил аудитории печальную новость: не стало его любимого пса по кличке Хари.

Николай Ежелев
Николай Ежелев
