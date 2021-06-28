Нет лекарств и вакцин - смертельно опасный вирус нашли у летучих мышей в Индии

В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус, передает zakon.kz.

Как сообщает Газета.ру, вирус Нипах, который смертельно опасен для человека, впервые найден у летучих мышей из штата Махараштра учеными из Национального института вирусологии Индии.

Согласно статье, опубликованной в "Журнале инфекций и общественного здравоохранения", вирус является одним из самых опасных в мире.

По имеющимся данным, чаще всего его обнаруживают у летучих лисиц и мышей, но он может передаваться людям через фрукты, на которые попала слюна болеющего животного. В настоящий момент против вируса нет лекарств и вакцин, поэтому уровень летальности достигает от 40 до 75%.

Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, - говорится в статье.

Как подчеркнули ученые, летучие мыши часто живут рядом с людьми, поэтому вероятность передачи вируса высока.