В Японии начнут испытания первой вакцины против смертельно опасного вируса Нипах

Токийский университет объявил о начале клинических испытаний вакцины против вируса Нипах, одного из самых опасных зоонозных заболеваний в мире, сообщает Zakon.kz.

Первые этапы исследований стартуют уже в апреле и пройдут в Бельгии. Об этом пишет японское издание Nikkei.

Разработкой занимается Научно-исследовательский центр передовых наук и технологий Токийского университета. Ученые рассчитывают, что новая вакцина сможет предотвратить заражение вирусом, вспышки которого в очередной раз были зафиксированы в Индии в январе этого года.

На сегодняшний день одобренной и эффективной вакцины против вируса Нипах не существует, несмотря на высокий уровень смертности при заражении. Именно поэтому проект вызывает большие ожидания у научного сообщества и специалистов в сфере здравоохранения.

Вирус Нипах передается от животных к человеку и относится к особо опасным инфекциям. Его природным резервуаром считаются крупные плодоядные летучие мыши, обитающие в тропических лесах. Заболевание может вызывать тяжелые поражения нервной системы и дыхательных органов.

Если испытания окажутся успешными, вакцина может стать важным шагом в предотвращении будущих вспышек и глобальных эпидемиологических рисков.

