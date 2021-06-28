Три года получили жители Риддера за салат из растения, занесенного в Красную книгу 

В Риддере трое жителей получили ограничения свободы за срыв краснокнижного растения, сообщает zakon.kz.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителей Риддера, за незаконную добычу растений, занесенные в Красную книгу. В общей сложности осужденные срезали более 250 стеблей краснокнижных растений, - сказал начальник службы пробации Риддера Альмира Майылханова.

По словам осужденных, они намеревались сделать салат из "лука мелкосетчатого". Однако, данный вид растения занесен в Красную книгу РК.

Приговором суда мужчины осуждены по статье предусмотренной 339 ч.2 п.2 УК РК - незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений, группой лиц по предварительному сговору.

Осужденные получили три года ограничения свободы и поставлены на учет в службу пробации. В настоящий момент проводится профилактическая работа с подучетными, и в дальнейшем будут находится на контроле в службе пробации В случае повторного правонарушения данным лица могут заменить ограничение свободы на более жесткий – лишение свободы. Правила отбывания наказания в виде ограничения свободы мужчинам были разъяснены, - сказала она.