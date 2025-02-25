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События

В Казахстане расцвели занесенные в Красную книгу редкие растения

В Казахстане расцвели занесенные в Красную книгу редкие растения, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 01:50 Фото: pixabay
В Казахстане с приходом весны начали цвести редкие растения, занесенные в Красную книгу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Каратауского национального парка.

Среди них Алатауский шафран и Безвременник Кессельринга. Эти растения обладают не только уникальными декоративными свойствами, но и известны лечебными качествами.

"Эти уникальные растения украшают природу, но встречаются все реже. Их сохранение важно для экологии, науки и будущих поколений", – говорится в сообщении.

Представители национального парка напомнили, что сбор этих растений запрещен и может повлечь ответственность согласно законодательству Казахстана.

Ранее фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал фотографии первых подснежников, растущих на горном хребте Заилийского Алатау. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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