В Казахстане расцвели занесенные в Красную книгу редкие растения
Фото: pixabay
В Казахстане с приходом весны начали цвести редкие растения, занесенные в Красную книгу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Каратауского национального парка.
Среди них Алатауский шафран и Безвременник Кессельринга. Эти растения обладают не только уникальными декоративными свойствами, но и известны лечебными качествами.
"Эти уникальные растения украшают природу, но встречаются все реже. Их сохранение важно для экологии, науки и будущих поколений", – говорится в сообщении.
Представители национального парка напомнили, что сбор этих растений запрещен и может повлечь ответственность согласно законодательству Казахстана.
Ранее фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал фотографии первых подснежников, растущих на горном хребте Заилийского Алатау.
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