В Нур-Султане могут ужесточить карантин

Из-за увеличения количества больных коронавирусной инфекций в Нур-Султане могут быть приняты дополнительные меры по ужесточению карантина. Об этом сообщила главный санврач города Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, уровень заболеваемости за последнюю неделю вырос на 65% или на 1400 случаев.

Так, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации могут запретить:

работу аттракционов на свежем воздухе в парковой зоне;

ввести запрет на празднование Дня города, за исключением проведения в онлайн-формате и на открытом воздухе с участием проекта Ashyq;

проведение концертных и спортивных мероприятий со зрителями;

проведение экскурсионных туров.

Также могут сократить количество занимающихся в образовательных центрах с 15 до 10 человек, с запретом работы в выходные дни.

24 июня главный санврач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление об ужесточении карантина. Подробнее здесь.

Тамила Языкова, Нур-Султан