Названа самая "суицидальная" соцсеть

TikTok был признан лидером по части распространения постов так называемых групп смерти — сообществ в соцсетях, настраивающих подростков на совершение суицида, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, передает портал "Известия".

исследователи проверили распространение 12 наиболее часто встречающихся хештегов, относящихся к тематике суицида или так называемого "Cинего кита".

Ассоциация также обнаружила подобный контент в Instagram, где экспертами было выявлено порядка 250 постов за три месяца с вовлеченностью 22 тыс. человек. В Facebook ассоциацией было зафиксировано 30 схожих публикаций с вовлеченностью 250 человек, во "ВКонтакте" - 150 постов с вовлеченностью 50 человек.

В итоге лидером по распространению контента о суициде признали TikTok.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, что в TikTok было найдено более 1,7 тысячи видео на эту тематику. Вовлеченность в просмотр превысила 580 тысяч человек — то есть пользователи активно делились, комментировали и ставили лайки таким роликам.

Представители TikTok заявляют, что рассматривают жалобы пользователей и удаляют недопустимую информацию. 94,4% записей с призывами к суицидам были заблокированы еще до того, как на них пожаловались, а 91,9% были удалены в течение суток после публикации.