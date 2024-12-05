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Самые частые нарушения алматинцев назвали в полиции

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 13:41 Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы составила антирейтинг правонарушений, которые наиболее часто встречаются в повседневной жизни горожан. Специалисты выделили шесть основных нарушений, сообщает Zakon.kz.

На первое место вышли нарушения правил дорожного движения, включая такие нарушения, как неправильный проезд перекрестков, неуместное размещение на дороге и неуважительное отношение к пешеходам.

На втором месте находится неуплата налогов и штрафов, что может включать невыплату налогов на имущество, а также неуплату штрафов за различные правонарушения.

На третьем месте – несоблюдение правил пожарной безопасности. Это включает в себя незаконную установку или использование электрических устройств, а также нарушения при работе с открытым огнем.

Четвертое место занимает нарушение правил использования интернета и социальных сетей. Сюда относятся распространение непристойного контента, клевета и плагиат.

Пятое место посвящено несоблюдению правил охраны окружающей среды. Примеры включают незаконную вырубку деревьев, загрязнение воздуха и воды, а также неадекватное управление отходами.

На шестом месте – несоблюдение правил торговли и консультирования, которое может проявляться в мошенничестве, недобросовестной конкуренции и нарушении правил лицензирования.

В заключительной части казахстанцев призвали совместно создать безопасное и законопослушное общество.

28 ноября 2024 года в акимате Алматы рассказали, как борются с нарушителями правил благоустройства. По данным ведомства, за складирование крупногабаритного мусора в неположенных местах оштрафованы 33 нарушителя.

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