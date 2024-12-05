Самые частые нарушения алматинцев назвали в полиции
На первое место вышли нарушения правил дорожного движения, включая такие нарушения, как неправильный проезд перекрестков, неуместное размещение на дороге и неуважительное отношение к пешеходам.
На втором месте находится неуплата налогов и штрафов, что может включать невыплату налогов на имущество, а также неуплату штрафов за различные правонарушения.
На третьем месте – несоблюдение правил пожарной безопасности. Это включает в себя незаконную установку или использование электрических устройств, а также нарушения при работе с открытым огнем.
Четвертое место занимает нарушение правил использования интернета и социальных сетей. Сюда относятся распространение непристойного контента, клевета и плагиат.
Пятое место посвящено несоблюдению правил охраны окружающей среды. Примеры включают незаконную вырубку деревьев, загрязнение воздуха и воды, а также неадекватное управление отходами.
На шестом месте – несоблюдение правил торговли и консультирования, которое может проявляться в мошенничестве, недобросовестной конкуренции и нарушении правил лицензирования.
В заключительной части казахстанцев призвали совместно создать безопасное и законопослушное общество.
28 ноября 2024 года в акимате Алматы рассказали, как борются с нарушителями правил благоустройства. По данным ведомства, за складирование крупногабаритного мусора в неположенных местах оштрафованы 33 нарушителя.