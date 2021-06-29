Денежные сертификаты пообещали жителям Атырауской области за вакцинацию

С 30 июня вакцинированным от коронавирусной инфекции планируется вручить денежные сертификаты в Атырауской области. Об этом на заседании правительства РК сообщил глава региона Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Атырауская область является антилидером по темпам вакцинации населения от коронавируса среди всех регионов Казахстана.

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Для улучшения показателя вакцинации, дальнейшей мотивации вакцинации в регионе проводятся различные мероприятия в торговых и развлекательных центрах. Вместе с тем при содействии спонсоров с 30 июня вакцинированным планируется вручить денежные сертификаты. Я думаю, это даст положительный импульс, - сказал Досмухамбетов на заседании правительства.

По его словам, с 26 июня число зарегистрированных случаев КВИ увеличилось, и регион перешел в «красную» зону.

За последние сутки выявлено 66 случаев, коэффициент составил 1,27. В целях стабилизации обстановки постановлением главного санитарного врача области с 28 июня в регионе усилены карантинные ограничительные меры и продлен карантин на Тенгизском месторождении. Количество инфекционных коек составляет 2098, загруженность - 16,5%, или 346 больных. Это на 21,5% ниже по сравнению с 1 июня. В регионе 81 койка реанимации, там лечатся 25 пациентов, нагрузка составляет 31%. Это на 10,7% ниже по состоянию на 1 июня. Кроме того, дополнительно развернуто 750 резервных мест, из них 57 - реанимационных, - поведал аким.

В то же время, как он добавил, сегодня на амбулаторном лечении находятся 347 больных, это на 45% меньше, чем за аналогичный период мая.

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В прошлом году был сформирован стабфонд, достаточный на два месяца (лекарств), также в регионе проводится работа по вакцинации. Всего на сегодня поставлено 120 200 доз первого компонента и 117 200 доз второго компонента. Из них первым привиты 81 861 человек, вторым - 44 827 человек. В области наблюдается рост темпа вакцинации по сравнению с прошлой неделей, охват вакцинацией увеличился на 41%. Для проведения вакцинации по области открыт 41 прививочный пункт, из них 10 - передвижных, - заключил Досмухамбетов.

Оксана Скибан, Нур-Султан