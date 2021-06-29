Названы четыре знака зодиака, которые не умеют прощать

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не умеют прощать, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

По мнению астрологов, четырем представителям зодиакального круга в большей степени свойственно неумение прощать.

Овен

Представителям этого знака не нравится, когда их бросают "по-английски". Овны полагают, что потратили на человека слишком много времени и сил. Они уверены, что перед ними обязаны, как минимум, объясниться.

Рак

Рожденные под этим знаком никогда не прощают тех, кто нанес определенный вред их семье. Раки слишком сильно привязаны к своим близким, а потому защищают их. Предав родню представителей этого знака, вы увидите перед собой мстительного, злопамятного и яростного человека.

Скорпион

Представители этого знака крайне серьезно относятся к эмоциям - если кто-то смеет играть с их чувствами или обманывает их, Скорпионы навсегда запомнят это предательство. Они не верят в прощение и становятся мстительными и желчными.

Козерог

Рожденные под этим знаком сами по себе - люди несложные. Однако Козероги склонны ненавидеть манипуляторов и двуличность. Они ненавидят лицемерие и игры разума. Кроме того, представители этого знака никогда не смогут простить предательство и измену.