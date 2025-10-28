#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые не умеют принимать помощь

Свет, человек, белый фон, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 08:20 Фото: pexels
Некоторые представители гороскопа не прочь перебросить свои проблемы на окружающих, но четыре представителя зодиакального круга не просят о помощи даже в крайних случаях, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астрологи Леди Mail, это происходит даже в тех случаях, когда помощь необходима.

Овен

Попросить о помощи и тем более ее принять для Овна равносильно громкому заявлению о своей слабости и потере независимости. Мысль о том, что помогать люди могут друг другу просто так, в том числе и тем, кто сильнее их, в голове Овна умещается с трудом. Потому и ходит весь такой независимый.

Дева

Две причины мешают Деве принимать чью-либо помощь: во-первых, опасение признать себя несовершенной, а во-вторых, несовершенство того, кто эту самую помощь оказывает. Внутренний критик Девы, едва завидев чью-то помощь, немедленно начинает кричать: "Кто так помогает? Разве так нужно помогать?" и рвется показать, как именно нужно. Результат предсказуем: Дева сидит без друзей, без помощи.

Рак

Привыкший взваливать на себя вообще все, Рак чаще других знаков нуждается в помощи, но скорее отхватит язык собственной клешней, чем о ней попросит: ведь если ясно и прямо сказать, что сам не справляешься, потом за эту помощь будешь что-то должен, а чувствовать себя в долгу Рак ненавидит всей душой. И потому будет изо всех сил манипулировать, чтобы окружающие сами поняли, как Раку трудно, и все за него сделали.

Козерог

Любое дело, которым занят Козерог, он рассматривает как исключительно его, Козерога, личную ответственность. И успехом он будет считать только тот результат, которого достиг полностью сам, без каких-то там помощников. Даже если этим результатом будет инфаркт от переработок и перенапряжения: зато весь свой, честно заработанный.

Ранее были названы три знака зодиака, которые вот-вот изменят жизнь к лучшему.

Аксинья Титова
