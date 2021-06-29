Слухи о локдауне в Казахстане опровергли в Комитете санэпидконтроля 

Информацию о грядущем локдауне в Казахстане опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает zakon.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Казахстанцы делятся сообщением о грядущем локдауне. Пользователи сообщают, что Казахстан вновь вошел в "красную" зону по темпам распространения КВИ и передвижения между городами находятся под запретом. Данную информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Это дезинформация. На сегодняшний день в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых регионах ужесточили карантинные меры. Они касаются сокращения времени работы торговых центров, кафе, баров, увеличения времени дезинфицирования общественного транспорта. Локдаун на территории всей страны не вводился. Авиаперелеты между городами и наземный междугородний транспорт работают в штатном режиме. Блокпосты не выставлены. официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев

На сегодняшний день в Казахстане наблюдается рост заболеваемости КВИ, связанный с распространением "дельта-штамма".

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В "красную" зону по темпам распространения коронавируса вошли Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне — Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангистауская области. Остальные регионы находятся в "зеленой" зоне.