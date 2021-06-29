В закон об ОСМС внесены поправки по неуплаченным в 2020 году взносам

С 6 июля 2021 года вводятся в действие поправки в закон "Об обязательном социальном медицинском страховании", сообщает zakon.kz.



В частности, изменения коснулись пункта 2 статьи 5, касающейся прав на медпомощь в системе ОСМС.

В случае неуплаты отчислений или взносов лица получают медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования не более трех месяцев с момента прекращения уплаты таких отчислений или взносов. Это право не освобождает лиц от обязанности уплаты взносов в фонд за неуплаченный период, - говорится в новой редакции.

При этом суммы взносов, уплачиваемые по истечении трех месяцев с момента прекращения уплаты взносов, подлежат зачислению в счет неуплаченного периода.

Однако это не касается неуплаты взносов в момент:

возникший до 1 января 2020 года;

получения дохода в период трудовой деятельности, относящейся к перечню видов деятельности, к которым установлен поправочный коэффициент 0 к ставкам налогов и социальных платежей, утвержденному Правительством РК, или в котором работодатель не исчислял или не уплачивал отчисления или взносы на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с положениями правовых актов, принятых для обеспечения экономической безопасности страны в период кризисных ситуаций, создающих или могущих создать угрозу жизни и здоровью населения, в соответствии с актами Правительства РК.

Также статья 14 закона дополнена следующим пунктом:

Работодатели ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в фонд списки работников, получавших доход в период трудовой деятельности, относящейся к перечню видов деятельности, к которым установлен поправочный коэффициент 0 к ставкам налогов и социальных платежей, утвержденному Правительством РК, или за которых не исчисляют или не уплачивают отчисления или взносы на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с положениями правовых актов, принятых для обеспечения экономической безопасности страны в период кризисных ситуаций, создающих или могущих создать угрозу жизни и здоровью населения, в соответствии с актами Правительства РК.

Кроме того, в поправках о переходном положении говорится, что с 1 января до 1 июля 2020 года право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования распространяется на всех лиц, в том числе на тех, за которых отчисления или взносы в фонд не поступали.



Также определено, что до 1 июля 2021 года самостоятельные плательщики уплачивают взносы не менее трех месяцев подряд, предшествующих дате получения медицинской помощи.