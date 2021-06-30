Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" на борту стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Согласно трансляции, ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" запущена в 5.27 по Нур-Султану со стартового комплекса на 31-й площадке космодрома Байконур.

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С космодрома #Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем #ПрогрессМС17 и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС-65.



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Грузовой корабль доставит на станцию 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы "Родник", 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.