События

С Байконура стартовала ракета-носитель с грузом для МКС

ракета, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 17:24 Фото: Роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с космодрома "Байконур" в 17:00 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Госкомиссия ранее допустила ракету к заправке и пуску. Этот запуск стал первым после восстановления стартового стола.

После старта корабль успешно выведен на заданную орбиту. Отделение от третьей ступени, а также раскрытие антенн и солнечных батарей прошли в штатном режиме, сообщили в Роскосмосе.

Стыковка "Прогресса МС-33" с модулем "Поиск" Международной космической станции ожидается 24 марта в 18:35 по времени Астаны.

Ранее ученые составили список планет, на которых может быть жизнь.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
