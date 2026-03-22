С Байконура стартовала ракета-носитель с грузом для МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с космодрома "Байконур" в 17:00 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Госкомиссия ранее допустила ракету к заправке и пуску. Этот запуск стал первым после восстановления стартового стола.

После старта корабль успешно выведен на заданную орбиту. Отделение от третьей ступени, а также раскрытие антенн и солнечных батарей прошли в штатном режиме, сообщили в Роскосмосе.

Стыковка "Прогресса МС-33" с модулем "Поиск" Международной космической станции ожидается 24 марта в 18:35 по времени Астаны.

Ранее ученые составили список планет, на которых может быть жизнь.