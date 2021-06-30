Депутаты Парламента РК ушли на каникулы

Депутаты Парламента Казахстана ушли на каникулы, сообщает zakon.kz.

О закрытии первой сессии VII созыва Парламента на совместном заседании Палат объявил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Помимо рассмотрения и принятия законов, в эту сессию депутаты организовали ряд мероприятий по наиболее актуальным вопросам экономической и социальной жизни страны. За истекшую сессию в стенах Парламента, несмотря на санитарно-эпидемиологические ограничения, состоялись три правительственных часа, одно парламентское слушание, 35 круглых столов и 8 выездных заседаний комитетов. Наряду с этим была организована онлайн-конференция на тему "Астанинский саммит ОБСЕ 2010 - историческое значение и актуальность", приуроченная к 10-летию этого события и 30-летию независимости нашей страны, - сказал спикер.

Нигматулин отметил, что в течение прошедшей сессии активно работали все три парламентские фракции: партии Nur Otan, Народной партии и партии "Ак жол", а также депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана.

Кроме того, традиционно в ходе первой сессии депутаты уделяли значительное внимание решению конкретных вопросов, поднимаемых населением. И одним из эффективных инструментов, служащих в первую очередь для отстаивания интересов наших избирателей, являются депутатские запросы.

За период работы первой сессии депутаты Мажилиса направили 233 депутатских запроса, депутаты Сената - 45. Они касались самого широкого спектра вопросов, таких как индустриально-инновационное развитие, финансовая, банковская системы, сферы образования, здравоохранения, социальная защита и региональное развитие. В своих депутатских запросах парламентарии также поднимали вопросы ЖКХ, обороны, правопорядка, информационной безопасности и множество других очень значимых для развития страны вопросов, - перечислил председатель Мажилиса.

Таким образом, как отметил Нигматулин, первую сессию Парламента седьмого созыва можно с полным правом назвать сессией законодательной поддержки социально-экономических мер и политических реформ, инициированных руководством страны.

Для этого парламент принял важные законы по восстановлению экономического роста и социальной поддержки казахстанцев, улучшению выборного законодательства, модернизации судебной системы и других сфер жизни казахстанского общества. Все это не только закрепляет достижения нашей страны за 30 лет независимости, но и создает условия для успешного развития Казахстана на очередном историческом этапе, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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